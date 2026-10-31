Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сформировал комитет из восьми членов, который должен пересмотреть предложенные изменения в политике в отношении сжиженного нефтяного газа (LPG). Комитет создан на фоне резкого роста цен после перебоев с поставками, сообщает Dawn.

Предложенные изменения

Предлагаемая реформа предусматривает, что государственные предприятия смогут импортировать LPG и перенять у регулятора Oil and Gas Regulatory Authority (Ogra) функцию установления цен. В число таких компаний могут войти Pakistan State Oil, компании Sui, PARCO и Pakistan LNG.

Согласно правительственному предложению, государственные предприятия будут импортировать LPG крупными партиями и ежемесячно устанавливать цены по принципу импортного паритета. При этом будут учитываться FOB-котировки Saudi Aramco, фактические премии, фрахт, страхование, сопутствующие расходы и импортные налоги за предыдущий месяц. Также предлагается, чтобы Ogra прекратила публиковать ценовые уведомления для местного и импортного LPG.

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Возражения участников рынка

Маркетинговые компании и дилеры LPG выступили против окончательного утверждения новой политики без консультаций с отраслью. Они заявили, что государственные предприятия имеют ограниченный опыт импорта LPG, а предложенный сбор с газа местного производства может повысить цены. Представители частного сектора также призывают отказаться от привязки цен к контрактной цене Saudi Aramco, поскольку значительная часть импорта поступает, в частности, из Ирана и Омана.

Согласно данным о рыночных ценах, 11,57-килограммовый баллон LPG в Пакистане стоит от 6 тыс. до 7,2 тыс. рупий, тогда как официально установленная Ogra цена составляет 3296 рупий. В начале месяца работа на границе с Ираном остановилась, а морской импорт сократился.

Комитет, который возглавит министр нефти, должен в течение месяца рассмотреть предложенные изменения, стандарты баллонов и модель местного рынка LPG и представить премьер-министру комплексный отчет. Проект также предусматривает увеличение минимальной маржи маркетинговых и импортных компаний с 35 тыс. до 50 тыс. рупий за тонну.

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