Premier Pakistanu Shehbaz Sharif powołał ośmioosobowy komitet, który ma dokonać przeglądu proponowanych zmian w polityce dotyczącej skroplonego gazu ropopochodnego (LPG). Komitet utworzono w związku z gwałtownym wzrostem cen po zakłóceniach dostaw, informuje Dawn.

Proponowane zmiany

Proponowana reforma zakłada, że przedsiębiorstwa państwowe będą mogły importować LPG i przejąć od regulatora Oil and Gas Regulatory Authority (Ogra) funkcję ustalania cen. Do takich spółek mogą należeć Pakistan State Oil, spółki Sui, PARCO i Pakistan LNG.

Zgodnie z propozycją rządu przedsiębiorstwa państwowe będą importować LPG w dużych partiach i co miesiąc ustalać ceny według zasady parytetu importowego. Uwzględniane będą notowania FOB Saudi Aramco, faktyczne premie, fracht, ubezpieczenie, koszty dodatkowe oraz podatki importowe z poprzedniego miesiąca. Proponuje się również, aby Ogra zaprzestała publikowania komunikatów cenowych dotyczących lokalnego i importowanego LPG.

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Zastrzeżenia uczestników rynku

Spółki marketingowe i dealerzy LPG sprzeciwili się ostatecznemu zatwierdzeniu nowej polityki bez konsultacji z branżą. Oświadczyli, że przedsiębiorstwa państwowe mają ograniczone doświadczenie w imporcie LPG, a proponowana opłata od gazu produkowanego lokalnie może podnieść ceny. Przedstawiciele sektora prywatnego apelują również o rezygnację z powiązania cen z ceną kontraktową Saudi Aramco, ponieważ znaczna część importu pochodzi między innymi z Iranu i Omanu.

Według danych o cenach rynkowych 11,57-kilogramowa butla LPG w Pakistanie kosztuje od 6 tys. do 7,2 tys. rupii, podczas gdy oficjalnie ustalona przez Ogra cena wynosi 3296 rupii. Na początku miesiąca działalność na granicy z Iranem została wstrzymana, a import drogą morską spadł.

Komitet, któremu będzie przewodniczył minister ds. ropy naftowej, ma w ciągu miesiąca przeanalizować proponowane zmiany, standardy butli i model lokalnego rynku LPG oraz przedstawić premierowi kompleksowy raport. Projekt przewiduje również podniesienie minimalnej marży dla spółek marketingowych i importowych z 35 tys. do 50 tys. rupii za tonę.

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