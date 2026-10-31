ZEA obniżą ceny paliw w listopadzie — The National

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ceny benzyny i oleju napędowego spadną w listopadzie, co będzie pierwszą obniżką cen paliw od czterech miesięcy. Jak podaje The National, obniżka nastąpi pomimo wzrostu światowych cen ropy na tle napięć na Bliskim Wschodzie.

Nowe ceny paliw

Cena litra benzyny Super 98 w listopadzie wyniesie 4,16 dirhama wobec 4,40 dirhama w październiku, co oznacza spadek o 5,5%. Benzyna Special 95 potanieje o 5,6% — do 4,04 dirhama za litr z 4,28 dirhama.

Cena E-Plus 91 spadnie najbardziej — o 5,7%, do 3,97 dirhama za litr wobec 4,21 dirhama miesiąc wcześniej. Olej napędowy będzie kosztował 4,75 dirhama za litr, o 1% mniej niż październikowa cena 4,80 dirhama.

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Rynek ropy

Pomimo listopadowej obniżki ceny paliw w ZEA są o około 80% wyższe niż w lutym, przed rozpoczęciem wojny z Iranem. W ZEA ceny paliw są powiązane ze światowym rynkiem ropy od 2015 roku, kiedy kraj zderegulował ceny.

Pod koniec października ropa Brent, będąca punktem odniesienia dla dwóch trzecich światowego rynku, zamknęła notowania na sześciomiesięcznym maksimum. Jej cena wzrosła o 2,4%, do 117,64 dolara za baryłkę, a w ciągu miesiąca — o około 15%. Amerykańska ropa WTI zdrożała o 2,08%, do 104,12 dolara za baryłkę, zyskując około 12% w ciągu miesiąca.

Analitycy wcześniej oczekiwali kolejnej podwyżki cen detalicznych w ZEA. Ahmed Zahir, konsultant dubajskiej firmy Qamar Energy, zaznaczył, że ryzyko geopolityczne i wyższe koszty transportu wspierają ceny, podczas gdy stabilne dostawy, słabszy popyt i możliwość przełomu dyplomatycznego mogą ograniczać ich dalszy wzrost.

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