Kandydaci w USA proponują zamrożenie podwyżek taryf — Dawn

Rosnące rachunki za energię elektryczną oraz umowy dotyczące dostaw energii dla centrów danych stały się ważnym tematem tegorocznych wyborów uzupełniających w USA. Jak informuje Dawn, kandydaci na stanowiska we władzach stanowych proponują zamrażanie podwyżek taryf i ograniczenie gwarantowanej stopy zwrotu przedsiębiorstw energetycznych.

Według amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej od 2024 roku ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w kraju wzrosły o ponad 10%. Przewyższyło to wzrost cen innych towarów i usług. W Ohio, Michigan i Pensylwanii, które są jednocześnie ważnymi politycznie stanami i ośrodkami nowych centrów danych, rachunki za energię elektryczną rosły jeszcze szybciej. W niektórych przypadkach wzrosły one trzykrotnie bardziej niż stopa inflacji.

Rekordowe wnioski o podwyżki taryf

Przedsiębiorstwa energetyczne w USA działają w ściśle regulowanym systemie: regulatorzy stanowi muszą zatwierdzać ich wydatki na sieci elektroenergetyczne oraz późniejsze odzyskanie tych kosztów poprzez taryfy. Określają również stopę zwrotu, jaką przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać z inwestycji w infrastrukturę sieciową.

Według szacunków organizacji PowerLines firmy mogą w tym roku złożyć do regulatorów wnioski o podwyżki taryf na rekordową łączną kwotę 31 mld dolarów, na poziomie ubiegłorocznym. Ubiegłoroczna kwota była dwukrotnie wyższa od poprzedniego rekordu. Jednocześnie przedsiębiorstwa energetyczne należące do inwestorów planują niemal 1,3 bln dolarów nakładów kapitałowych w ciągu najbliższych pięciu lat, wynika z analizy S&P Global Regulatory Research Associates.

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Propozycje kandydatów i gubernatorów

W tym roku wyborcy wybiorą członków dziewięciu stanowych komisji regulujących usługi komunalne, w tym w Arizonie i Georgii, gdzie sektor centrów danych szybko się rozwija. W 36 stanach odbędą się również wybory gubernatorskie; gubernatorzy mianują regulatorów tam, gdzie członkowie komisji nie są wybierani bezpośrednio.

Demokratyczna kandydatka na gubernatora Ohio Amy Acton obiecała obniżyć koszty energii, jeśli wygra. Jej sztab oświadczył, że powoła komisję ds. usług komunalnych niezależną od przedsiębiorstw energetycznych i będzie współpracować z prokuratorem generalnym stanu w sprawie nadmiernych podwyżek taryf. Acton poparła również moratorium na centra danych. Jej republikański przeciwnik Vivek Ramaswamy powiedział, że mieszkańcy Ohio mieszkający w pobliżu centrów danych nie będą płacić za energię elektryczną.

W Pensylwanii gubernator Josh Shapiro poinformował w kwietniu, że PECO Energy wycofała złożoną regulatorowi propozycję podwyżki taryf po jego żądaniu. Według Shapiro mogłoby to obniżyć przyszłe rachunki konsumentów o kwotę do 34 dolarów miesięcznie. Przedstawiciele branży z kolei ostrzegają, że zamrożenie taryf i ograniczenie gwarantowanej stopy zwrotu mogą w dłuższej perspektywie zmniejszyć inwestycje w sieci elektroenergetyczne.

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