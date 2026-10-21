W Moss Vale w Australii deweloper Nakar Property oświadczył przed sądem, że proponowana elektrownia gazowa dla centrum danych może zostać zakonserwowana, gdy tylko sieć elektroenergetyczna będzie w stanie zapewnić obiektowi niezawodne zasilanie. Poinformował o tym ABC News.

Odwołanie po odmowie rady

Sąd ds. gruntów i środowiska stanu Nowa Południowa Walia rozpatruje odwołanie Nakar Property po tym, jak rada hrabstwa Wingecarribee odmówiła zatwierdzenia budowy elektrowni o mocy 16 megawatów i systemu magazynowania energii w Moss Vale. Wartość projektu szacowana jest na 23 mln dolarów australijskich.

Elektrownia jest jedną z trzech planowanych do zasilania kampusu centrów danych, którego budowę proponuje firma Cloud Carrier z Sydney. Prawnik Nakar Property, James Smith, powiedział, że elektrownia gazowa jest potrzebna, aby zagwarantować dostawy energii elektrycznej klientom centrum danych. Według niego inwestycje Cloud Carrier w sprzęt komputerowy wynoszą około 1 mld dolarów australijskich.

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Możliwe podłączenie do sieci

Smith poinformował, że deweloperzy przestaną korzystać z elektrowni gazowej po uzyskaniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej z sieci. Zaznaczył, że podłączenie do sieci mogłoby obniżyć koszty o około 14 mln dolarów australijskich rocznie, jednak obecnie dostępne moce są niewystarczające.

Powołując się na opinie ekspertów, przedstawiciel Nakar Property oświadczył również, że około 2029 roku elektrownia ma według prognoz generować niższe emisje gazów cieplarnianych niż zasilanie centrum danych z sieci. Jednocześnie prawnik rady, Michael Staunton, twierdził, że wariant podłączenia do sieci nie został wystarczająco zbadany.

Staunton powiedział także, że przez dwa lata centrum danych nie będzie miało gwarantowanego zasilania umożliwiającego pracę serwerów z pełną mocą — do czasu zakończenia modernizacji pobliskiej podstacji, którą zarządza Endeavour Energy. Rozprawa ma być kontynuowana w czwartek od przesłuchania krzyżowego ekspertów.

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