Singapur uruchomił trzy programy mające na celu budowę lokalnych kompetencji w dziedzinie energetyki jądrowej oraz ocenę przydatności zaawansowanych technologii jądrowych do produkcji energii elektrycznej. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu oraz Urząd Rynku Energii Singapuru.

Inicjatywy przedstawiono 26 października, w pierwszym dniu Singapurskiego Międzynarodowego Tygodnia Energii. Władze podkreśliły, że kraj nie podjął jeszcze decyzji o wykorzystaniu energii jądrowej, jednak uznaje za konieczne rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania, licencjonowania, regulacji i bezpieczeństwa cywilnej energetyki jądrowej.

Trzy kierunki szkolenia

Pierwszy program — Singapore Nuclear Manpower Development Programme — przewiduje partnerstwa między singapurskimi instytucjami rządowymi a wiodącymi międzynarodowymi organizacjami jądrowymi. Urzędnicy będą mogli zdobywać praktyczne doświadczenie w ocenie technologii, opracowywaniu projektów, licencjonowaniu i mechanizmach regulacyjnych.

Na początkowym etapie Urząd Rynku Energii planuje podpisać umowy partnerskie z kanadyjską firmą AtkinsRéalis, China National Nuclear Corporation Overseas oraz amerykańską X-energy. Program ma rozpocząć się w przyszłym roku i stopniowo rozszerzać w kolejnych latach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Druga inicjatywa — Nuclear Manpower Development Programme (Industry) — jest skierowana do singapurskich firm. Ich pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniach i stażach u międzynarodowych partnerów, aby mogli rozwijać strategie jądrowe swoich przedsiębiorstw i uczestniczyć w możliwościach komercyjnych za granicą.

Przygotowanie do międzynarodowej oceny

Trzeci program, Singapore Future Energy Fellowship, przewiduje zaangażowanie międzynarodowych ekspertów energetycznych do konsultacji w sprawie długoterminowej strategii energetycznej kraju, w tym technologii niskoemisyjnych. Pierwsza grupa specjalistów ds. energetyki jądrowej ma zostać powołana w tym roku, aby przygotować Singapur do misji Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission.

Misja ta ma pomóc ocenić zdolność kraju do podjęcia świadomej decyzji w sprawie ewentualnego wdrożenia zaawansowanych technologii jądrowych. Minister energii, handlu i przemysłu Tan See Leng poinformował również, że National University of Singapore i Nanyang Technological University pracują nad wspólnym programem magisterskim z inżynierii jądrowej, którego uruchomienie planowane jest na przyszły rok.

Ponadto Urząd Rynku Energii i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ogłosiły organizację pierwszego forum IAEA@SIEW. Politycy, regulatorzy, przedstawiciele przemysłu, finansiści i eksperci będą na nim omawiać warunki bezpiecznego i odpowiedzialnego rozwoju energetyki jądrowej w państwach ASEAN i szerszym regionie.

Czytaj nas na