新加坡启动了三项计划，以培养本地核能领域专业能力，并评估先进核技术用于发电的适用性。亚洲新闻台报道称，消息援引了新加坡能源、贸易和工业部及新加坡能源市场管理局。

这些倡议于10月26日新加坡国际能源周首日发布。当局强调，该国尚未决定是否使用核能，但认为有必要发展民用核能治理、许可、监管和安全方面的能力。

三个培训方向

第一项计划“Singapore Nuclear Manpower Development Programme” предусматривает新加坡政府机构与领先国际核能组织建立伙伴关系。政府官员将能够在技术评估、项目开发、许可和监管机制方面获得实践经验。

在初始阶段，能源市场管理局计划与加拿大AtkinsRéalis、中国核工业集团海外公司以及美国X-energy签署合作协议。该计划将于明年启动，并在之后数年逐步扩大。

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第二项倡议“Nuclear Manpower Development Programme (Industry)”面向新加坡企业。企业员工将参与国际合作伙伴提供的培训和实习，以便发展各自企业的核能战略，并参与海外商业机会。

为国际评估做准备

第三项计划“Singapore Future Energy Fellowship” предусматривает邀请国际能源专家，就该国长期能源战略提供咨询，其中包括低碳技术。首批核能专家将于今年任命，以帮助新加坡为Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission作准备。

该任务旨在帮助评估该国是否具备就可能部署先进核技术作出知情决定的能力。能源、贸易和工业部长陈诗龙还表示，新加坡国立大学和南洋理工大学正在制定联合核工程硕士课程，计划于明年开设。

此外，能源市场管理局和国际原子能机构宣布将举办首届IAEA@SIEW论坛。政策制定者、监管机构、行业代表、金融人士和专家将在论坛上讨论东盟国家及更广泛地区安全、负责任发展核能的条件。

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