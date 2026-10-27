尼泊尔内阁于10月16日原则上批准起草一项法案，为装机容量1200兆瓦的布迪甘达基水电项目设立布迪甘达基发展局。这一决定再次令该项目的实施模式受到质疑，此前该项目的融资结构已经获批，《加德满都邮报》报道。

实施模式变更

在本财年的预算中，财政部长斯瓦尼姆·瓦格莱宣布，该水电站将通过一个获授权的机构推进建设。在上一财年的预算中，时任财政部长比什努·保德尔提出了公私合作模式。该项目在2012—2013财年获得国家优先项目地位，原计划于2026—2027年完成。

前能源秘书阿努普·乌帕迪亚伊批评了设立新机构的想法。他认为，政府在该项目上的支出应计入股本，其余资金应向投资者筹集。能源、水资源和灌溉部官员也警告称，起草法律和设立该机构可能会拖慢水电项目的实施。

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融资与成本

该项目的融资结构由2025年9月成立的临时政府批准。根据计划，70%的成本将通过债务融资，30%通过股本融资。位于达丁和廓尔喀两区交界处的这座水电站基础成本估计为27.7亿美元，约合3740亿卢比。加上建设期间的320亿卢比利息，总额可能达到4060亿卢比。

推进该项目的Budhigandaki Jalbidyut Company Limited已经开始准备法案草案。该公司负责人阿伦·拉贾乌里亚表示，现有合同和工作不会停止，机构成立后，公司的职责和业务将移交给新机构。政府将提供974.7亿卢比股本和1500亿卢比优惠贷款，尼泊尔电力局还将提供243.7亿卢比股本。

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