印度燃料出口收入达272亿美元——OilPrice

截至9月的六个月内，印度通过出口柴油、汽油及其他石油产品获得2.59万亿印度卢比，即272亿美元收入。按卢比计算，这比上年同期增长50%，OilPrice报道，并援引《经济时报》引述的印度石油部数据。

柴油成为主要收入来源

4月至9月，以美元计的石油产品出口额增长40%。与此同时，出口量下降16%，但地区燃料价格上涨足以抵消供应减少的影响。柴油地区价格基准上涨83%，汽油上涨54%。

柴油对收入的贡献最大。柴油出口收入增长58%，达到1.2万亿卢比，即126亿美元，尽管实际供应量较上年下降19%。按美元计算，柴油收入增长48%，地区柴油基准的平均价格达到每桶151美元。

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扩大炼油能力

印度石油部长哈迪普·普里9月表示，该国将继续出口柴油，以帮助满足全球需求并缓解燃料短缺。他表示，印度的炼油能力正得益于多年的投资而增长。

普里表示，印度目前的炼油能力约为每日536万桶，并将在未来一年增至每日580万桶。到2032年，该国计划将其提高至每日640万桶。该部长还指出，印度正在建设新的炼油厂并升级现有设施，而世界其他几个地区的炼油能力正在下降。

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