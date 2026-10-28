英国财政大臣约翰·希利表示，他将请求监管机构取消家庭接入燃气供应的固定日收费。这项举措是其首份预算的一部分，该预算全文原定于周三晚些时候公布，《塞浦路斯邮报》报道。

燃气账单将如何变化

无论家庭是否使用燃气，都会收取固定费用。该费用用于覆盖房屋接入燃气供应的成本。根据英国财政部的数据，对于一个典型家庭，这项费用平均每年为108英镑。

希利计划请求监管机构在2027年或此后尽快取消这项收费。财政部表示，目前由固定费用承担的成本将转入已消费燃气的价格中。据该部门估计，约60%以其名义开具账单的家庭平均每年可节省45英镑。

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能源成本

这位大臣称固定燃气收费不公平且过时。他表示，取消这些收费应能在生活成本高企的背景下为数百万家庭带来一些缓解。

本月早些时候，政府下调了电费账单中的增值税。英国居民的受监管能源价格上限在10月上涨了4%，一些预测认为该上限将在1月上涨约20%——包括电力在内的平均账单将升至每年超过2,000英镑。按现行价格上限计算，固定电费约为每年200英镑。

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