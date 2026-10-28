韩国和捷克计划扩大在核能、机器人技术和电池领域的合作。据《韩国先驱报》报道，这一议题在首尔举行的捷克国庆日招待会上被讨论。

韩国工业部长金正官表示，政府支持杜科瓦尼项目。他希望该项目能成为进一步开展核能合作的基础，尤其是在泰梅林核电站方面。

杜科瓦尼反应堆合同

韩国水电与核电公司于2025年6月签署了在杜科瓦尼建设两座反应堆的合同。该协议还规定，可选择在泰梅林核电站再建设两座反应堆。

捷克驻韩国大使伊万·扬查雷克称，该项目远不只是建设工程。按照他的说法，这是对能源安全、技术卓越和相互信任的长期投资。

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机器人技术和电池

金正官还表示，两国于9月开设了先进机器人技术和未来移动出行合作中心。双方正在建设电池合作中心，并共同开发下一代电池。

这位部长指出，韩国的制造能力和捷克的工业经验可以加速创新，并在全球市场开辟新机遇。根据他的数据，约有110家韩国企业在捷克运营。

扬查雷克还特别指出了双方在半导体制造、人工智能、先进制造、国防技术、科学研究和学生交流方面的合作前景。捷克和韩国于1990年建立外交关系，并于2015年建立战略伙伴关系。

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