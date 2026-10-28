菲律宾正与沙特阿拉伯和美国就石油在该国储存事宜进行谈判。政府希望在围绕伊朗的战争背景下，防范燃料价格剧烈波动，Asharq Al-Awsat报道，并援引能源部长莎伦·加林的话称。

储备谈判

加林表示，马尼拉还正与日本、科威特、阿拉伯联合酋长国和澳大利亚讨论石油储存事宜。菲律宾几乎进口其所需的全部能源资源，在美国和以色列于2月对伊朗发动打击扰乱供应后，正寻求增加储备。

沙特阿拉伯本周宣布了一项初步协议，将从2027年起把其石油储存在新加坡的地下储存设施中。菲律宾同时正与东京合作建立区域石油储备，以补充国家库存。

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巴丹储存设施与厄尔尼诺风险

菲律宾计划于2027年在巴丹建造首个用于战略石油储备的国有储罐。目前，该国拥有可供55天使用的燃料储备，最低要求为15天。私人储存设施中存有100万桶石油。

政府计划逐步将战略储备增加至足够使用60天的水平，并在原油和石油产品之间平均分配。菲律宾5月石油产品的日均消费量约为7800万升，即约49.06万桶。

加林还表示，由于厄尔尼诺现象，2027年上半年该国水电站的发电量可能减少约60%，太阳能发电量可能减少20%。为弥补缺口，菲律宾打算增加柴油和燃气电站的发电量。

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