美国能源部承诺向Constellation Energy提供50亿美元贷款，用于提高八座核电站的发电能力。该公司计划升级11座现有反应堆，新增总发电能力预计约为1.1吉瓦，TechCrunch报道。

反应堆升级

Constellation计划实施所谓的反应堆功率提升——这是行业内用于指扩大其发电能力的术语。这可能包括使用浓缩度更高的铀，以及升级设备以在更高功率水平下运行。

这项贷款承诺仍须最终敲定。Constellation表示，该融资可降低为相关项目筹集资金的成本，公司此前已承诺为这些项目投入超过70亿美元。据该公司称，这些投资预计将增加1080兆瓦核电装机容量。

该计划包括位于伊利诺伊州的六座电站——Braidwood、Byron、Clinton、Dresden、LaSalle和Quad Cities，以及位于马里兰州的Calvert Cliffs和位于宾夕法尼亚州的Limerick。

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为数据中心供电

八座电站中有七座的大部分或全部新增发电量，已被Google、Amazon或Meta购买或签约。Google是宾夕法尼亚州Limerick以及伊利诺伊州四座电站新增电力的确认买家。Amazon将购买Calvert Cliffs的电力，而Meta实际上将购买Clinton核电站的全部发电量。

美国能源部表示，这笔贷款将支持为美国家庭和企业提供价格可负担且可靠的电力供应。与此同时，TechCrunch指出，没有证据表明新增核电能力将降低居民消费者的电价。Constellation没有说明这些项目是否会维持或降低电价，也未向TechCrunch证实政府关于这些项目对消费者价格可负担的说法。

Google、Amazon和Meta正在为数据中心寻找额外电力容量，其中包括与人工智能相关的数据中心。降低升级改造的融资成本，可能改善Constellation、科技公司或双方的财务表现。

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