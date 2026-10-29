英国运营商National Grid计划投资最多4亿英镑，以延长连接英国与法国的Interconnexion France-Angleterre（IFA）海底电力互联线路的运营期限。这条已运行40年的线路预计将至少继续服役至2050年。

对跨境连接的投资

IFA由National Grid与法国电网运营商RTE共同拥有。正如OilPrice报道，延长该互联线路运营期限的投资是National Grid更广泛计划的一部分。在截至2031年3月的五年内，该集团计划投资至少700亿英镑。

英国与西北欧国家之间拥有近十条电力连接线路。IFA是英国输电能力最大的海底电力连接线路，可传输足以为约300万户英国家庭供应一年的电力。

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双向电力交换

自1986年投运以来，电力主要从法国输送至英国。同时，在市场条件决定时，该互联线路也可反向运行。2022年，英国的电力出口在法国核电机组运行中断期间为法国提供了帮助。两国之间也定期在日内市场进行电力交易。

National Grid表示，保留这条连接线路将使英国能够在电力批发价格高企期间获得更便宜的法国核电。根据该公司的计算，与传统燃气发电相比，其互联线路自2023年以来已为英国消费者带来20亿英镑的净收益。该公司还指出，随着可再生能源发电量增长，此类线路将能够出口多余电力。

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