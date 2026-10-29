W Wielkiej Brytanii operator National Grid planuje zainwestować do 400 mln funtów w przedłużenie działania podmorskiego interkonektora energetycznego Interconnexion France-Angleterre (IFA), który łączy kraj z Francją. Linia, działająca już od 40 lat, ma pozostawać w eksploatacji co najmniej do 2050 roku.

Inwestycje w połączenie transgraniczne

IFA jest wspólną własnością National Grid i francuskiego operatora sieci elektroenergetycznej RTE. Jak podaje OilPrice, inwestycje w przedłużenie działania interkonektora są częścią szerszego programu National Grid. W ciągu pięciu lat do marca 2031 roku grupa planuje zainwestować co najmniej 70 mld funtów.

Wielka Brytania ma niemal tuzin połączeń elektrycznych z krajami północno-zachodniej Europy. IFA jest największym pod względem przepustowości podmorskim połączeniem energetycznym w kraju i może przesyłać ilość energii elektrycznej wystarczającą do zaopatrzenia około 3 mln brytyjskich gospodarstw domowych przez rok.

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Wymiana energii elektrycznej w obu kierunkach

Od uruchomienia w 1986 roku energia elektryczna płynęła głównie z Francji do Wielkiej Brytanii. Jednocześnie interkonektor działa także w przeciwnym kierunku, gdy decydują o tym warunki rynkowe. W 2022 roku eksport energii elektrycznej z Wielkiej Brytanii pomagał Francji podczas zakłóceń w pracy jej floty jądrowej. Między krajami regularnie odbywa się również handel energią elektryczną na rynku dnia bieżącego.

National Grid twierdzi, że utrzymanie tego połączenia umożliwi Wielkiej Brytanii dostęp do tańszej francuskiej energii jądrowej w okresach wysokich hurtowych cen energii elektrycznej. Według wyliczeń spółki jej interkonektory zapewniły brytyjskim konsumentom od 2023 roku korzyść netto w wysokości 2 mld funtów w porównaniu z tradycyjną generacją gazową. Firma wskazuje także, że wraz ze wzrostem produkcji ze źródeł odnawialnych takie linie umożliwią eksport nadwyżek energii elektrycznej.

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