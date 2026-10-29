В Великобритании оператор National Grid планирует инвестировать до 400 млн фунтов стерлингов в продление работы подводного энергетического интерконнектора Interconnexion France-Angleterre (IFA), соединяющего страну с Францией. Линия, работающая уже 40 лет, должна оставаться в эксплуатации как минимум до 2050 года.

Инвестиции в трансграничное соединение

IFA совместно принадлежит National Grid и французскому оператору электросетей RTE. Как сообщает OilPrice, инвестиции в продление работы интерконнектора являются частью более широкой программы National Grid. В течение пяти лет до марта 2031 года группа планирует инвестировать не менее 70 млрд фунтов стерлингов.

Великобритания имеет почти десяток электрических соединений со странами северо-западной Европы. IFA является крупнейшим по пропускной способности подводным энергетическим соединением страны и может передавать объем электроэнергии, достаточный для обеспечения около 3 млн британских домохозяйств в течение года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обмен электроэнергией в обоих направлениях

С момента запуска в 1986 году электроэнергия преимущественно поступала из Франции в Великобританию. В то же время интерконнектор работает и в обратном направлении, когда это определяют рыночные условия. В 2022 году экспорт электроэнергии из Великобритании помогал Франции во время перебоев в работе ее атомного парка. Между странами также регулярно происходит торговля электроэнергией на внутрисуточном рынке.

National Grid заявляет, что сохранение этого соединения позволит Великобритании получать доступ к более дешевой французской атомной генерации в периоды высоких оптовых цен на электроэнергию. По расчетам компании, ее интерконнекторы с 2023 года обеспечили чистую выгоду для британских потребителей в размере 2 млрд фунтов стерлингов по сравнению с традиционной газовой генерацией. Компания также указывает, что с ростом производства из возобновляемых источников такие линии позволят экспортировать излишки электроэнергии.

Читай нас в