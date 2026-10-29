OilPrice：欧盟石油进口支出每月增加110亿美元

2026年4月至7月，欧盟每月平均花费307亿美元，即276亿欧元，用于进口石油。据OilPrice报道，援引Euronews Business的分析和欧盟统计局数据，这比2025年同期多出110亿美元，即99亿欧元。

进口价值增长超过一半

欧盟统计局数据显示，2026年第二季度，欧盟石油进口价值增长55.8%，尽管实际供应量几乎没有变化，仅增长1.2%。

Euronews Business将支出增加归因于中东危机背景下霍尔木兹海峡关闭后油价上涨。该媒体估计，石油占欧盟第二季度能源进口账单总增幅的95%。

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燃油价格与汽车销量

OilPrice指出，短期内进口成本可能不会显著下降，因为油价仍接近五个月高点，全球燃油市场依然紧张。在一些欧洲国家，汽油和柴油价格已达到创纪录水平，政府正试图支持消费者。

欧洲汽车制造商协会数据显示，9月欧洲汽车总销量，包括英国、挪威和瑞士在内，同比增长10.2%。纯电动汽车销量增长60%，插电式混合动力汽车销量增长24%，混合动力汽车销量增长5.3%。与此同时，汽油车销量下降20.6%，柴油车销量下降28.2%。

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