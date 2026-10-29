Od kwietnia do lipca 2026 roku Unia Europejska wydawała średnio 30,7 mld dolarów, czyli 27,6 mld euro, miesięcznie na import ropy. To o 11 mld dolarów, czyli o 9,9 mld euro, więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, informuje OilPrice, powołując się na analizę Euronews Business i dane Eurostatu.

Wartość importu wzrosła o ponad połowę

Według Eurostatu w drugim kwartale 2026 roku wartość importu ropy do UE wzrosła o 55,8%, choć fizyczne wolumeny dostaw pozostały niemal niezmienione. Zwiększyły się zaledwie o 1,2%.

Euronews Business wiąże wzrost wydatków ze zdrożeniem ropy po zamknięciu Cieśniny Ormuz w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Według szacunków medium ropa odpowiadała za 95% całkowitego wzrostu rachunku UE za import energii w drugim kwartale.

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Ceny paliw i sprzedaż samochodów

OilPrice zauważa, że koszty importu mogą w najbliższym czasie nie spaść znacząco, ponieważ ceny ropy utrzymują się w pobliżu pięciomiesięcznego maksimum, a światowy rynek paliw pozostaje napięty. W wielu europejskich krajach ceny benzyny i oleju napędowego osiągnęły rekordowe poziomy, a rządy próbują wspierać konsumentów.

We wrześniu łączna sprzedaż samochodów w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, wzrosła o 10,2% rok do roku, według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów. Sprzedaż samochodów elektrycznych zasilanych bateriami wzrosła o 60%, hybryd plug-in — o 24%, a hybryd — o 5,3%. Jednocześnie sprzedaż aut benzynowych spadła o 20,6%, a diesli — o 28,2%.

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