С апреля по июль 2026 года Европейский союз тратил в среднем $30,7 млрд, или €27,6 млрд, в месяц на импорт нефти. Это на $11 млрд, или €9,9 млрд, больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщает OilPrice со ссылкой на анализ Euronews Business и данные Eurostat.

Стоимость импорта выросла более чем наполовину

По данным Eurostat, во втором квартале 2026 года стоимость импорта нефти в ЕС выросла на 55,8%, хотя физические объемы поставок остались почти неизменными. Они увеличились лишь на 1,2%.

Euronews Business связывает рост расходов с подорожанием нефти после закрытия Ормузского пролива на фоне кризиса на Ближнем Востоке. По оценке издания, нефть обеспечила 95% общего увеличения счета ЕС за импорт энергии во втором квартале.

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Цены на топливо и продажи автомобилей

OilPrice отмечает, что расходы на импорт могут не снизиться существенно в ближайшее время, поскольку цены на нефть держатся вблизи пятимесячного максимума, а мировой рынок топлива остается напряженным. В ряде европейских стран цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных уровней, а правительства пытаются поддержать потребителей.

В сентябре общие продажи автомобилей в Европе, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию, выросли на 10,2% в годовом выражении, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей. Продажи аккумуляторных электромобилей увеличились на 60%, подключаемых гибридов — на 24%, а гибридов — на 5,3%. В то же время продажи бензиновых автомобилей сократились на 20,6%, а дизельных — на 28,2%.

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