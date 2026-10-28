В США Министерство энергетики обязалось предоставить компании Constellation Energy займы на $5 млрд для увеличения мощности восьми атомных электростанций. Компания планирует модернизировать 11 существующих реакторов, а совокупная дополнительная генерирующая мощность должна составить примерно 1,1 гигаватта, сообщает TechCrunch.

Модернизация реакторов

Constellation планирует провести так называемое повышение мощности реакторов — отраслевой термин для расширения их генерации. Это может предусматривать использование урана с более высоким уровнем обогащения и обновление оборудования для работы при более высоких уровнях мощности.

Обязательство по займу еще должно быть окончательно оформлено. В Constellation заявили, что финансирование может снизить стоимость привлечения средств для проектов, на которые компания уже обязалась потратить более $7 млрд. По данным компании, эти инвестиции должны добавить 1080 мегаватт ядерной мощности.

В программу входят шесть электростанций в Иллинойсе — Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle и Quad Cities, а также Calvert Cliffs в Мэриленде и Limerick в Пенсильвании.

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Поставки для дата-центров

Большая часть или вся дополнительная генерация на семи из восьми станций уже приобретена или законтрактована Google, Amazon либо Meta. Google является подтвержденным покупателем дополнительной электроэнергии с Limerick в Пенсильвании и четырех станций в Иллинойсе. Amazon будет покупать электроэнергию с Calvert Cliffs, а Meta фактически выкупает всю генерацию АЭС Clinton.

Министерство энергетики США заявило, что заем поддержит доступное и надежное электроснабжение американских домохозяйств и бизнеса. В то же время TechCrunch отмечает, что доказательств снижения тарифов для бытовых потребителей благодаря новым ядерным мощностям нет. Constellation не сообщила, сохранят ли проекты или снизят цены на электроэнергию, и не подтвердила TechCrunch утверждение правительства об их доступности для потребителей.

Google, Amazon и Meta ищут дополнительные энергетические мощности для дата-центров, в том числе связанных с искусственным интеллектом. Удешевление финансирования модернизации может улучшить финансовые результаты Constellation, технологических компаний или обеих сторон.

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