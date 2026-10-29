Компания Al Gharbia Pipe Company из Абу-Даби ожидает новых заказов на трубы для нефтегазопроводов, поскольку страны Ближнего Востока активизируют проекты в обход Ормузского пролива. Об этом сообщает The National со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора компании Норицугу Мифунэ.

По его словам, страны региона рассматривают строительство новых трубопроводов, чтобы обходить пролив. Al Gharbia Pipe Company является совместным предприятием Senaat из Абу-Даби, японских JFE Steel и Marubeni-Itochu Steel.

Проекты в странах региона

ОАЭ расширяют 360-километровый трубопровод Хабшан—Фуджейра, также известный как нефтепровод Запад—Восток. Его экспортную пропускную способность планируют удвоить с нынешних 1,5 млн баррелей в сутки.

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Ирак и Сирия работают над восстановлением трубопровода, поврежденного во время вторжения под руководством США в 2003 году. Саудовская Аравия также рассматривает расширение своего трубопровода Восток—Запад, чтобы поставлять нефть на мировые рынки без прохождения через Ормузский пролив.

Производственные планы компании

Al Gharbia ранее поставляла трубы для проекта Запад—Восток ADNOC и нефтяного месторождения Маджнун близ Басры в Ираке. Компания также ведет переговоры с ADNOC о будущих трубопроводных проектах.

В прошлом году производство труб Al Gharbia составляло около 250 тыс. тонн, а в 2026 году сократилось примерно до 60 тыс. тонн из-за перебоев в цепочках поставок и задержек нефтегазовых проектов в регионе на фоне войны. В следующем году компания ожидает увеличить производство до 200 тыс. тонн. Помимо нефти и газа, она изучает возможность изготовления труб для транспортировки водорода.

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