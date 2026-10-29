Firma Al Gharbia Pipe Company z Abu Zabi spodziewa się nowych zamówień na rury do rurociągów naftowych i gazowych, ponieważ kraje Bliskiego Wschodu intensyfikują projekty omijające Cieśninę Ormuz. Informuje o tym The National, powołując się na pełniącego obowiązki dyrektora generalnego firmy Noritsugu Mifune.

Według niego państwa regionu rozważają budowę nowych rurociągów, aby omijać cieśninę. Al Gharbia Pipe Company jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Senaat z Abu Zabi, japońskich JFE Steel i Marubeni-Itochu Steel.

Projekty w krajach regionu

ZEA rozbudowują 360-kilometrowy rurociąg Habshan–Fudżajra, znany również jako ropociąg Zachód–Wschód. Jego przepustowość eksportowa ma zostać podwojona z obecnych 1,5 mln baryłek dziennie.

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Irak i Syria pracują nad odbudową rurociągu uszkodzonego podczas inwazji pod przywództwem USA w 2003 roku. Arabia Saudyjska również rozważa rozbudowę swojego rurociągu Wschód–Zachód, aby dostarczać ropę na światowe rynki bez przechodzenia przez Cieśninę Ormuz.

Plany produkcyjne firmy

Al Gharbia wcześniej dostarczała rury dla projektu Zachód–Wschód ADNOC oraz pola naftowego Majnoon w pobliżu Basry w Iraku. Firma prowadzi również rozmowy z ADNOC w sprawie przyszłych projektów rurociągowych.

W ubiegłym roku produkcja rur Al Gharbia wyniosła około 250 tys. ton, a w 2026 roku spadła do około 60 tys. ton z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw i opóźnień regionalnych projektów naftowych i gazowych na tle wojny. W przyszłym roku firma spodziewa się zwiększyć produkcję do 200 tys. ton. Oprócz ropy i gazu bada możliwość produkcji rur do transportu wodoru.

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