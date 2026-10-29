总部位于阿布扎比的Al Gharbia Pipe Company预计将获得新的油气管道用管订单，因为中东国家正在加快推进绕过霍尔木兹海峡的项目。《The National》报道，并援引该公司代理首席执行官Noritsugu Mifune的话称。

他说，该地区国家正在考虑建设新的管道以绕过该海峡。Al Gharbia Pipe Company是阿布扎比Senaat、日本JFE Steel和Marubeni-Itochu Steel的合资企业。

该地区国家的项目

阿联酋正在扩建全长360公里的哈布尚—富查伊拉管道，也称西—东输油管道。其出口输送能力计划从目前的每日150万桶提高一倍。

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伊拉克和叙利亚正在修复一条在2003年美国领导的入侵期间受损的管道。沙特阿拉伯也在考虑扩建其东—西管道，以便在不经过霍尔木兹海峡的情况下向全球市场供应石油。

公司的生产计划

Al Gharbia此前曾为ADNOC的西—东项目以及伊拉克巴士拉附近的马季努恩油田供应管材。该公司还在与ADNOC就未来管道项目进行谈判。

去年，Al Gharbia的管材产量约为25万吨，而在2026年，由于供应链中断以及战争背景下该地区油气项目延误，产量降至约6万吨。该公司预计明年将把产量提高至20万吨。除石油和天然气外，该公司还在研究生产用于输送氢气的管材的可能性。

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