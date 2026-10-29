На норвежском континентальном шельфе завершили разведочное бурение на месторождении Афродита, которое подтвердило значительно большие, чем предполагалось ранее, извлекаемые ресурсы газа и нефти. По данным RMF24, оператор месторождения Equinor оценивает его ресурсы в 77–180 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Доля Orlen

В разработке Афродиты участвуют Orlen Upstream Norway, Equinor, DNO и Wellesley Petroleum. Польская компания Orlen Upstream Norway владеет 25-процентной долей в проекте, которую приобрела в феврале 2026 года. Согласно новым оценкам, на ее долю может прийтись более 32 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Изначально общие извлекаемые ресурсы месторождения оценивались примерно в 50 млн баррелей нефтяного эквивалента. Вице-президент Orlen по направлению Upstream Веслав Пругар заявил, что предварительный анализ позволил увеличить оценку ресурсов Афродиты более чем вдвое.

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Возможное подключение к существующей инфраструктуре

Афродиту называют нетрадиционным месторождением, перспективность добычи на котором ранее вызывала сомнения. В Orlen считают, что развитие технологий позволило вернуться к этому проекту и уточнить его потенциал.

Компания рассматривает возможность подключения Афродиты к инфраструктуре месторождения Kvitebjørn. По оценке Orlen, такой вариант может сократить расходы и ускорить начало добычи. Месторождение также содержит нефть и другие углеводороды.

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