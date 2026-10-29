Торговая компания Trafigura заключила новое пятилетнее соглашение о поставках природного газа немецкому государственному импортеру Securing Energy for Europe (SEFE). По контракту Trafigura должна поставить более 150 ТВт·ч газа из своего глобального портфеля, сообщает OilPrice.

Новые объемы поставок

Первая поставка по новому соглашению запланирована на 1 ноября 2026 года. Годовой объем поставок составит 30 ТВт·ч, тогда как контракт, срок действия которого истекает в конце октября, предусматривал около 23 ТВт·ч в год.

Для поддержки контракта Trafigura подписала пятилетнее кредитное соглашение на 1,5 млрд долларов. Оно частично обеспечено гарантией правительства Германии в рамках программы Untied Loan Guarantee, которую администрирует Euler Hermes Aktiengesellschaft. Программа предназначена для обеспечения долгосрочных поставок стратегических товаров в Германию.

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Запасы газа перед зимой

Коммерческий директор SEFE Фредерик Барно заявил, что партнерство расширяет возможности компании закупать природный газ из широкого круга источников и поддерживать надежность поставок для немецких и европейских клиентов.

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 28 октября газохранилища ЕС были заполнены на 75%. Уровень заполнения немецких хранилищ, которые являются четвертыми по величине в мире, составлял чуть менее 62%. Один из крупнейших импортеров газа в Германии VNG в конце предыдущего месяца заявлял, что благодаря диверсифицированным возможностям импорта страна не испытывает дефицита газа, несмотря на низкий уровень запасов.

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