В Израиле бензин подешевеет на 42 агоры за литр — Jerusalem Post

В Израиле в ночь с субботы на воскресенье максимальная цена литра неэтилированного бензина А-95 на АЗС самообслуживания снизится на 42 агоры — до 7,35 нового израильского шекеля с учетом НДС. Об этом Jerusalem Post сообщила со ссылкой на Управление топлива и газа Министерства энергетики и инфраструктуры страны.

Новая максимальная цена

Сейчас максимальная стоимость литра такого бензина составляет 7,77 шекеля. Доплата за заправку с обслуживанием работником останется неизменной — 26 агор за литр.

Снижение цены объявили вопреки ранним прогнозам источников на энергетическом рынке. Они ожидали подорожания примерно на 30 агор, до около 8,30 шекеля за литр.

Влияние цен и курса доллара

По данным Управления топлива и газа, цена бензина в Средиземноморском бассейне снизилась примерно на 13%. Частично этот эффект нивелировал рост курса доллара примерно на 2%.

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Предыдущие ожидания подорожания связывали с ростом мировых цен на нефть на фоне ожиданий региональной эскалации с участием Ирана, а также с укреплением доллара после результатов выборов.

Налоговая льгота до 3 ноября

Потребители также пользуются временным снижением акциза на бензин на 1 шекель за литр. Эта мера, введенная министром финансов Бецалелем Смотричем, обходится бюджету примерно в 326 млн шекелей ежемесячно.

Срок действия соответствующего распоряжения истекает 3 ноября. Министерство энергетики и инфраструктуры предупредило, что без продления льготы с 5 ноября максимальная цена бензина может вырасти до 8,35 шекеля за литр. Чтобы избежать такого повышения, министр финансов должен продлить налоговое послабление еще на месяц.

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