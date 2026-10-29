《耶路撒冷邮报》：以色列汽油每升将降价42阿戈拉

以色列自周六夜间至周日， self-service 加油站的每升无铅95号汽油最高价格将下调42阿戈拉，含增值税后降至7.35新以色列谢克尔。《耶路撒冷邮报》援引该国能源和基础设施部燃料与天然气管理局的消息报道。

新的最高价格

目前，此类汽油的最高价格为每升7.77谢克尔。由工作人员提供加油服务的附加费将维持不变，为每升26阿戈拉。

此次降价的宣布与能源市场消息人士此前的预测相反。他们预计价格将上涨约30阿戈拉，至每升约8.30谢克尔。

价格和美元汇率的影响

燃料与天然气管理局表示，地中海盆地的汽油价格下降了约13%。美元汇率上涨约2%，部分抵消了这一影响。

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此前对价格上涨的预期与全球油价上涨有关，背景是市场预期将出现涉及伊朗的地区升级，此外还与选举结果公布后美元走强有关。

税收优惠至11月3日

消费者还享受每升汽油消费税暂时下调1谢克尔的优惠。这项由财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇推出的措施，每月使预算支出约3.26亿谢克尔。

相关命令将于11月3日到期。能源和基础设施部警告称，如不延长该优惠，自11月5日起汽油最高价格可能升至每升8.35谢克尔。为避免这一涨价，财政部长必须将税收减免再延长一个月。

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