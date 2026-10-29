欧洲计划在未来三个月内向市场释放4200万桶储备石油，以降低价格。其中一半将为柴油。法国经济部长罗兰·莱斯屈尔在卢森堡、卢森堡举行的欧盟能源部长会议前表示，The National报道。

法国将向市场投放柴油

莱斯屈尔表示，法国将在未来几天开始从战略储备中供应1000万桶柴油，此前一个月已宣布释放这些储备。他估计，对价格的影响最早可能在下周变得明显。

储备燃料将按成本价出售。这位法国部长表示，此举可能使柴油价格每升下降12至18欧分。法国燃料经销商被建议从11月1日起宣传降价，偏远地区的小型企业将获得无息贷款。

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与海湾国家的协议

莱斯屈尔称释放储备是一项短期措施，并表示法国正在为冬季做准备。他还表示，正在制定一项多边协议，以降低通过霍尔木兹海峡船只的保险成本。

上周，法国总统埃马纽埃尔·马克龙访问了五个波斯湾国家，寻求确保能源供应。此行结束后，他与沙特阿拉伯、科威特、阿联酋和巴林达成协议，每月供应30万吨柴油。与此同时，由于国际市场波动，这些供应对零售价格的影响仍不明朗。从卡塔尔向法国供应液化天然气也取决于液化天然气运输船能否通过霍尔木兹海峡。

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