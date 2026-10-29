Europa planuje w ciągu najbliższych trzech miesięcy wprowadzić na rynek 42 mln baryłek ropy z rezerw, aby obniżyć ceny. Połowę tej ilości będzie stanowić olej napędowy, poinformował francuski minister gospodarki Roland Lescure przed spotkaniem ministrów energii UE w Luksemburgu, Luksemburg, jak pisze The National.

Francja wprowadzi na rynek olej napędowy

Według Lescure’a Francja w najbliższych dniach rozpocznie dostawy 10 mln baryłek oleju napędowego ze strategicznych rezerw, których uwolnienie ogłoszono miesiąc wcześniej. W jego ocenie wpływ na ceny może stać się odczuwalny już w przyszłym tygodniu.

Paliwo z rezerw będzie sprzedawane po cenie kosztów. Francuski minister oświadczył, że może to obniżyć cenę oleju napędowego o 12–18 eurocentów za litr. Francuskim dystrybutorom paliw zalecono reklamowanie obniżonych cen od 1 listopada, a małym firmom w odległych regionach zostaną zaoferowane nieoprocentowane kredyty.

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Porozumienia z krajami Zatoki

Lescure nazwał uwolnienie rezerw środkiem krótkoterminowym i oświadczył, że Francja przygotowuje się do zimy. Poinformował również o pracach nad wielostronnym porozumieniem mającym obniżyć koszty ubezpieczenia statków przepływających przez Cieśninę Ormuz.

W ubiegłym tygodniu prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził pięć krajów Zatoki Perskiej, dążąc do zapewnienia dostaw energii. Po podróży osiągnął porozumienie z Arabią Saudyjską, Kuwejtem, ZEA i Bahrajnem w sprawie comiesięcznych dostaw 300 tys. ton oleju napędowego. Jednocześnie wpływ tych dostaw na ceny detaliczne pozostaje niejasny ze względu na wahania na rynkach międzynarodowych. Dostawy skroplonego gazu ziemnego z Kataru do Francji również zależą od możliwości przepływu gazowców przez Cieśninę Ormuz.

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