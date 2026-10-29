Polska podczas spotkania ministrów energii Unii Europejskiej w Luksemburgu sprzeciwiła się propozycji Komisji Europejskiej, zgodnie z którą energia elektryczna nie powinna być opodatkowana wyżej niż gaz ziemny. Inicjatywa jest częścią projektu rozporządzenia, który zdaniem Komisji Europejskiej ma przyczynić się do obniżenia rachunków za energię i zmniejszenia zależności Europy od importowanego paliwa.

Zastrzeżenia Polski

Wiceminister energii Polski Wojciech Wrochna oświadczył, że przepis dotyczący opodatkowania nie powinien zostać włączony do tego rozporządzenia. Warszawa nalega, aby decyzje w sprawach podatkowych nadal były podejmowane jednomyślnie przez państwa członkowskie. Strona polska powołuje się na to, że traktaty UE przewidują zasadę jednomyślności w kwestiach opodatkowania.

Spór dotyczy artykułu 18c projektu rozporządzenia. Podobne zastrzeżenia, oprócz Polski, wyraziły Szwecja, Włochy, Finlandia i Bułgaria, informuje RMF24.

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Argumenty Komisji Europejskiej

Komisja Europejska proponuje, aby kraje ustalały stawki akcyzy w taki sposób, by obciążenie podatkowe energii elektrycznej nie przekraczało obciążenia gazu. W Brukseli podkreślają, że nie chodzi o wprowadzenie jednej stawki podatkowej dla wszystkich państw UE, lecz o wspólną zasadę proporcji opodatkowania obu nośników energii.

Według danych, które dziennikarka RMF FM otrzymała w Komisji Europejskiej, podatki i opłaty stanowią 36% ceny energii elektrycznej dla polskich przedsiębiorstw — jest to najwyższy wskaźnik w UE. Przyjęcie propozycji oznaczałoby dla Polski zmianę obecnych zasad opodatkowania akcyzą energii elektrycznej i gazu.

Wojciech Wrochna oświadczył również, że samo rozporządzenie nie rozwiąże problemu wysokich rachunków. Polska zabiega o szerszą dyskusję na temat przyczyn wysokich cen energii, w tym kosztów emisji CO₂ i systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS. Według informacji RMF24 nowy kompromisowy tekst, z którego może zostać usunięty sporny przepis, ma być omawiany 10 listopada.

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