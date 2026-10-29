在卢森堡举行的欧盟能源部长会议上，波兰反对欧盟委员会提出的一项建议，即对电力征税不应高于对天然气征税。该倡议是法规草案的一部分，欧盟委员会认为，该法规将有助于降低能源账单并减少欧洲对进口燃料的依赖。

波兰的异议

波兰能源部副部长沃伊切赫·弗罗赫纳表示，有关税收的条款不应被纳入该法规。华沙坚持认为，税务问题的决定应继续由成员国一致通过。波兰方面援引欧盟条约中关于税务问题实行一致同意原则的规定。

争议涉及法规草案第18c条。除波兰外，瑞典、意大利、芬兰和保加利亚也表达了类似保留意见，RMF24报道。

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欧盟委员会的论点

欧盟委员会建议各国设定消费税税率，确保电力的税负不超过天然气的税负。布鲁塞尔强调，这并非要为所有欧盟国家引入统一税率，而是要确立两种能源税收比例的共同原则。

根据RMF FM记者从欧盟委员会获得的数据，税费占波兰企业电力价格的36%——这是欧盟最高水平。通过该提议将意味着波兰需要修改现行的电力和天然气消费税规则。

沃伊切赫·弗罗赫纳还表示，法规本身无法解决高额账单问题。波兰要求就高能源价格的成因展开更广泛讨论，包括CO₂排放成本和ETS排放配额交易体系。RMF24称，计划于11月10日讨论一份新的妥协文本，其中可能会删去有争议的条款。

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