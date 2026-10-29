Польша на встрече министров энергетики Европейского союза в Люксембурге выступила против предложения Европейской комиссии, согласно которому электроэнергия не должна облагаться налогом выше, чем природный газ. Инициатива является частью проекта регламента, который, по мнению Еврокомиссии, должен способствовать снижению счетов за энергию и сокращению зависимости Европы от импортируемого топлива.

Возражения Польши

Заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что положение о налогообложении не должно быть включено в этот регламент. Варшава настаивает, что решения по налоговым вопросам должны и далее приниматься государствами-членами единогласно. Польская сторона ссылается на то, что договоры ЕС предусматривают принцип единогласия в вопросах налогообложения.

Спор касается статьи 18c проекта регламента. Аналогичные оговорки, помимо Польши, высказали Швеция, Италия, Финляндия и Болгария, сообщает RMF24.

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Аргументы Еврокомиссии

Еврокомиссия предлагает странам устанавливать ставки акцизов таким образом, чтобы налоговая нагрузка на электроэнергию не превышала нагрузку на газ. В Брюсселе подчеркивают, что речь идет не о введении единой налоговой ставки для всех государств ЕС, а об общем принципе соотношения налогообложения двух энергоносителей.

Согласно данным, которые журналистка RMF FM получила в Еврокомиссии, налоги и сборы составляют 36% цены электроэнергии для польских предприятий — это самый высокий показатель в ЕС. Принятие предложения означало бы для Польши изменение действующих правил акцизного налогообложения электроэнергии и газа.

Войцех Врохна также заявил, что сам регламент не решит проблему высоких счетов. Польша добивается более широкого обсуждения причин высоких цен на энергию, в частности расходов на выбросы CO₂ и системы торговли квотами на выбросы ETS. По информации RMF24, новый компромиссный текст, из которого могут исключить спорное положение, планируют обсудить 10 ноября.

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