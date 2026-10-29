Польща виступила проти податкової норми ЄС для електроенергії — RMF24

Польща на зустрічі міністрів енергетики Євросоюзу в Люксембурзі виступила проти пропозиції Європейської комісії, за якою електроенергія не повинна оподатковуватися вище за природний газ. Ініціатива є частиною проєкту регламенту, який, на думку Єврокомісії, має сприяти зниженню рахунків за енергію та скороченню залежності Європи від імпортованого палива.

Заперечення Польщі

Заступник міністра енергетики Польщі Войцех Врохна заявив, що положення про оподаткування не має бути включене до цього регламенту. Варшава наполягає, що рішення у податкових питаннях мають і надалі ухвалюватися державами-членами одностайно. Польська сторона посилається на те, що договори ЄС передбачають принцип одностайності у питаннях оподаткування.

Спір стосується статті 18c проєкту регламенту. Подібні застереження, окрім Польщі, висловили Швеція, Італія, Фінляндія та Болгарія, повідомляє RMF24.

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Аргументи Єврокомісії

Єврокомісія пропонує країнам встановлювати акцизні ставки так, щоб податкове навантаження на електроенергію не перевищувало навантаження на газ. У Брюсселі наголошують, що не йдеться про запровадження єдиної податкової ставки для всіх держав ЄС, а про спільний принцип співвідношення оподаткування двох енергоносіїв.

За даними, які журналістка RMF FM отримала в Єврокомісії, податки та збори становлять 36% ціни електроенергії для польських підприємств — це найвищий показник у ЄС. Ухвалення пропозиції означало б для Польщі зміну чинних правил акцизного оподаткування електроенергії та газу.

Войцех Врохна також заявив, що сам регламент не розв'яже проблему високих рахунків. Польща домагається ширшого обговорення причин високих цін на енергію, зокрема витрат на викиди CO₂ та системи торгівлі квотами на викиди ETS. За інформацією RMF24, новий компромісний текст, з якого можуть вилучити спірне положення, планують обговорити 10 листопада.

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