Европа планирует в течение следующих трёх месяцев выпустить на рынок 42 млн баррелей нефти из резервов, чтобы снизить цены. Половину этого объёма составит дизельное топливо, сообщил министр экономики Франции Ролан Лескюр перед встречей министров энергетики ЕС в Люксембурге, Люксембург, пишет The National.

Франция выведет на рынок дизельное топливо

По словам Лескюра, Франция в ближайшие дни начнёт поставки 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических резервов, о высвобождении которых объявили месяцем ранее. По его оценке, влияние на цены может стать ощутимым уже на следующей неделе.

Топливо из резервов будут продавать по себестоимости. Французский министр заявил, что это может снизить цену дизельного топлива на 12–18 евроцентов за литр. Французским дистрибьюторам топлива рекомендовали рекламировать сниженные цены с 1 ноября, а небольшим компаниям в отдалённых районах предложат беспроцентные кредиты.

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Договорённости со странами Залива

Лескюр назвал высвобождение резервов краткосрочной мерой и заявил, что Франция готовится к зиме. Он также сообщил о работе над многосторонним соглашением для снижения стоимости страхования судов, проходящих через Ормузский пролив.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон посетил пять стран Персидского залива, стремясь обеспечить поставки энергоносителей. По итогам поездки он достиг договорённости с Саудовской Аравией, Кувейтом, ОАЭ и Бахрейном о ежемесячных поставках 300 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время влияние этих поставок на розничные цены остаётся неясным из-за колебаний на международных рынках. Поставки сжиженного природного газа из Катара во Францию также зависят от возможности прохода газовозов через Ормузский пролив.

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