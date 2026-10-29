Министр энергетики США Крис Райт заявил, что реактор АЭС «Палисейдс» в штате Мичиган должен возобновить работу до конца 2026 года. Реактор, принадлежащий Holtec International, был остановлен в 2022 году и сейчас готовится к перезапуску. Об этом во время визита министра на объект сообщает The National.

Планы перезапуска

По словам Райта, после возвращения в эксплуатацию «Палисейдс» будет обеспечивать дополнительные 800 МВт надежной и защищенной электроэнергии. Издание отмечает, что станция стала символическим проектом для ядерной энергетики США, интерес к которой вырос в том числе из-за значительного потребления электроэнергии дата-центрами.

Директор Holtec International по взаимодействию с государственными органами и коммуникациям Патрик О’Брайен ранее заявлял, что компания принимает меры для укрепления культуры безопасности на предприятии. По его словам, реактор вернут в работу только после завершения необходимых работ, а также выполнения федеральных требований и отраслевых стандартов.

Замечания по безопасности

Против возобновления работы станции выступают экологические активисты. Исполнительный директор организации Don’t Waste Michigan Кевин Кемпс назвал реактор «зомби-реактором» и заявил о рисках, которые, по его мнению, создает его перезапуск.

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В сентябре во время перегрузки топлива на станции опрокинулась топливная сборка. Комиссия по ядерному регулированию США сообщила, что в результате этого не произошло выброса радиации. Работники впоследствии успешно извлекли топливную сборку.

В 2012 году отчет Комиссии по ядерному регулированию предупреждал о рабочей культуре на станции, где, согласно его данным, проблемы безопасности систематически отвергались. В 2016 году, когда станция принадлежала Entergy, сотрудников службы безопасности отстранили от работы за несоблюдение противопожарных процедур. В октябре 2025 года работник упал с моста для перегрузки топлива в бассейн с водой, но серьезно не пострадал.

В этом месяце Комиссия по ядерному регулированию США направила Holtec письмо по итогам инспекции. Регулятор установил, что в целом на «Палисейдс» поддерживается ориентированная на безопасность рабочая среда, однако сотрудники подразделений снабжения и обеспечения качества не решаются поднимать вопросы безопасности всеми доступными способами из-за опасений возможной мести.

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