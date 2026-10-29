Minister energii USA Chris Wright oświadczył, że reaktor elektrowni jądrowej Palisades w stanie Michigan ma wznowić pracę do końca 2026 roku. Reaktor należący do Holtec International został wyłączony w 2022 roku, a obecnie jest przygotowywany do ponownego uruchomienia. Poinformował o tym The National podczas wizyty ministra w obiekcie.

Plany ponownego uruchomienia

Według Wrighta po powrocie do eksploatacji Palisades zapewni dodatkowe 800 MW niezawodnej i bezpiecznej energii elektrycznej. Publikacja zauważa, że elektrownia stała się symbolicznym projektem dla energetyki jądrowej USA, zainteresowanie którą wzrosło między innymi z powodu znacznego zużycia energii elektrycznej przez centra danych.

Dyrektor Holtec International ds. relacji z rządem i komunikacji Patrick O’Brien wcześniej oświadczył, że firma podejmuje działania na rzecz wzmocnienia kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Jak zaznaczył, reaktor wróci do pracy dopiero po zakończeniu niezbędnych prac oraz spełnieniu wymogów federalnych i standardów branżowych.

Zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwko wznowieniu pracy elektrowni występują działacze ekologiczni. Kevin Kamps, dyrektor wykonawczy organizacji Don’t Waste Michigan, nazwał reaktor „reaktorem zombie” i mówił o zagrożeniach, które jego zdaniem stwarza jego ponowne uruchomienie.

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We wrześniu podczas przeładunku paliwa w elektrowni przewrócił się zespół paliwowy. Amerykańska Komisja Regulacji Jądrowej poinformowała, że w rezultacie nie doszło do uwolnienia promieniowania. Pracownicy później z powodzeniem wydobyli zespół paliwowy.

W 2012 roku raport Komisji Regulacji Jądrowej ostrzegał przed kulturą pracy w elektrowni, w której, według jego ustaleń, problemy dotyczące bezpieczeństwa były systematycznie odrzucane. W 2016 roku, gdy elektrownia należała do Entergy, pracownicy służby bezpieczeństwa zostali odsunięci od pracy za nieprzestrzeganie procedur przeciwpożarowych. W październiku 2025 roku pracownik spadł z mostu do przeładunku paliwa do basenu z wodą, lecz nie odniósł poważnych obrażeń.

W tym miesiącu Amerykańska Komisja Regulacji Jądrowej wysłała do Holtec pismo po inspekcji. Regulator ustalił, że w Palisades ogólnie utrzymywane jest środowisko pracy zorientowane na bezpieczeństwo, jednak pracownicy działów zaopatrzenia i zapewnienia jakości wahają się zgłaszać kwestie bezpieczeństwa wszelkimi dostępnymi sposobami z obawy przed możliwym odwetem.

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