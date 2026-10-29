美国能源部长克里斯·赖特表示，位于密歇根州的帕利塞兹核电站反应堆预计将在2026年底前恢复运行。该反应堆归Holtec International所有，于2022年停运，目前正准备重启。部长访问该设施期间，《The National》对此进行了报道。

重启计划

赖特表示，帕利塞兹恢复运行后，将提供额外800兆瓦可靠且安全的电力。该媒体指出，这座核电站已成为美国核能的一个象征性项目；由于数据中心大量消耗电力等因素，人们对核能的兴趣有所增长。

Holtec International政府关系与传播总监帕特里克·奥布莱恩此前表示，该公司正在采取措施加强该设施的安全文化。他表示，只有在完成必要工作并满足联邦要求和行业标准后，反应堆才会恢复运行。

安全方面的担忧

环保活动人士反对恢复该核电站的运行。Don’t Waste Michigan执行董事凯文·坎普斯称该反应堆为“僵尸反应堆”，并表示其重启会带来他所认为的风险。

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9月，该核电站在燃料装卸期间，一个燃料组件倾倒。美国核管理委员会表示，此事未导致辐射泄漏。工作人员后来成功取出了该燃料组件。

2012年，核管理委员会的一份报告警告称，该核电站存在一种工作文化，根据报告的发现，安全问题被系统性地忽视。2016年，在该核电站由Entergy拥有时，安保人员因未遵守消防程序而被停职。2025年10月，一名工作人员从燃料装卸桥跌入水池，但没有严重受伤。

本月，美国核管理委员会在完成检查后向Holtec发出了一封信。监管机构发现，帕利塞兹总体上保持了以安全为导向的工作环境，但采购和质量保证部门的员工担心可能遭到报复，因而犹豫是否通过所有可用渠道提出安全问题。

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