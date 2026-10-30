31 октября в некоторых областях Украины будут действовать графики отключений электроэнергии

В субботу, 31 октября, в отдельных регионах Украины введут графики ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских обстрелов. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Меры по ограничению потребления будут действовать в части украинских областей в течение дня.

Энергетики призывают экономно расходовать электроэнергию, когда она поступает по графику.

Для потребителей введут следующие ограничения:

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей).

Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Украинцев просят следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своём регионе.

Источник: Укрэнерго

Добавим, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях сохраняется сложная ситуация с электроснабжением.

Ранее в Днепре восстановили электроснабжение части потребителей, более 200 тысяч до сих пор остаются без света.

До этого в Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.

Из-за аварии на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света.

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