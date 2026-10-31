Пакистан обратился к Саудовской Аравии с просьбой организовать отдельные поставки сжиженного нефтяного газа (LPG) перед зимним сезоном. Исламабад также предложил саудовским компаниям инвестировать в стратегические нефтехранилища и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, сообщает The Express Tribune.

Риски для импорта газа

Пакистан в значительной степени зависит от импорта LPG из Ирана через сухопутную границу. Закрытие пограничного перехода вызвало опасения относительно обеспечения топливом в период, когда внутренний спрос на газ традиционно растет. Дополнительными факторами риска для региональных энергопоставок стали перебои вокруг Ормузского пролива и угрозы безопасности в Красном море.

Эти вопросы обсудили федеральный министр нефти Пакистана Али Первез Малик и посол Саудовской Аравии в Пакистане Раджех Тами Альбуғами. Согласно заявлению пакистанского министерства, стороны говорили о поставках LPG, стратегических запасах нефти, модернизации НПЗ, а также коммерческом сотрудничестве в горнодобывающей, нефтяной и энергетической отраслях.

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Нефтехранилища и модернизация НПЗ

Малик заявил, что Пакистан одобрил налогово-нейтральную модель таможенного склада, ориентированную на практики энергетических хабов в Фуджейре и Сингапуре. В рамках этого механизма саудовские компании смогут создавать коммерческие запасы нефти в Пакистане без местных налоговых обязательств.

Министр также представил план крупного комплекса по хранению и переработке нефти в городе Хаб в Белуджистане. По заявлению министерства, предлагаемый комплекс планируется создать при консультационной поддержке Technip Energies UK; он мог бы принимать сверхкрупные танкеры для перевозки сырой нефти. Отдельно Пакистан рассчитывает на саудовские инвестиции в программу модернизации нефтеперерабатывающей инфраструктуры и переход на стандарты топлива Евро-5.

Пакистанская сторона также обсудила с послом координацию с Saudi Aramco для увеличения закупок сырой нефти и организации специальных партий LPG. Помимо энергетики, Исламабад ищет саудовские инвестиции в медно-золотой проект Реко-Дик в Белуджистане, где Саудовская Аравия ранее выражала интерес к приобретению 15% доли.

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