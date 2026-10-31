巴基斯坦在冬季来临前请求沙特阿拉伯安排单独供应液化石油气（LPG）。伊斯兰堡还邀请沙特企业投资战略石油储存设施和炼油厂现代化改造，《快报论坛报》报道。

天然气进口风险

巴基斯坦在很大程度上依赖通过陆地边境从伊朗进口LPG。边境口岸关闭引发了对燃料供应的担忧，此时国内天然气需求通常会增加。霍尔木兹海峡周边的中断以及红海安全威胁，成为地区能源供应的额外风险因素。

巴基斯坦联邦石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克与沙特阿拉伯驻巴基斯坦大使拉杰赫·塔米·阿尔布加米讨论了这些问题。根据巴基斯坦石油部的声明，双方讨论了LPG供应、战略石油储备、炼油厂升级，以及采矿、石油和能源领域的商业合作。

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石油储存设施与炼油厂现代化

马利克表示，巴基斯坦已批准税收中性的保税仓库模式，该模式借鉴了富查伊拉和新加坡能源枢纽的做法。根据这一机制，沙特企业将能够在巴基斯坦建立商业石油库存，而无需承担当地税务义务。

部长还介绍了在俾路支省胡布市建设大型石油储存和加工综合体的计划。根据该部声明，拟议中的综合体计划在Technip Energies UK的咨询支持下建设；它可接收运输原油的超大型油轮。另据介绍，巴基斯坦期待沙特投资其炼油基础设施现代化计划，并推动向欧5燃油标准过渡。

巴基斯坦方面还与大使讨论了同沙特阿美协调，以增加原油采购并安排专门的LPG货运批次。除能源领域外，伊斯兰堡还寻求沙特对俾路支省雷科迪克铜金项目的投资，沙特阿拉伯此前曾表示有意收购15%的股份。

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