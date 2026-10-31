Пакистан попросив Саудівську Аравію про окремі поставки LPG — The Express Tribune

Пакистан звернувся до Саудівської Аравії з проханням організувати окремі поставки скрапленого нафтового газу (LPG) напередодні зимового сезону. Ісламабад також запропонував саудівським компаніям інвестувати у стратегічні нафтосховища та модернізацію нафтопереробних заводів, повідомляє The Express Tribune.

Ризики для імпорту газу

Пакистан значною мірою залежить від імпорту LPG з Ірану через сухопутний кордон. Закриття прикордонного переходу викликало занепокоєння щодо забезпечення паливом у період, коли внутрішній попит на газ традиційно зростає. Додатковими чинниками ризику для регіональних енергопостачань стали перебої навколо Ормузької протоки та загрози безпеці в Червоному морі.

Ці питання обговорили федеральний міністр нафти Пакистану Алі Первез Малік і посол Саудівської Аравії в Пакистані Раджех Тамі Альбуґамі. За заявою пакистанського міністерства, сторони говорили про постачання LPG, стратегічні запаси нафти, оновлення НПЗ, а також комерційну співпрацю в гірничій, нафтовій та енергетичній галузях.

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Нафтосховища та модернізація НПЗ

Малік заявив, що Пакистан схвалив податково нейтральну модель митного складу, орієнтовану на практики енергетичних хабів у Фуджейрі та Сінгапурі. За цим механізмом саудівські компанії зможуть створювати комерційні запаси нафти в Пакистані без місцевих податкових зобов’язань.

Міністр також представив план великого комплексу зі зберігання та переробки нафти в місті Хаб у Белуджистані. За заявою міністерства, запропонований комплекс планують створити за консультаційної підтримки Technip Energies UK; він міг би приймати надвеликі танкери для перевезення сирої нафти. Окремо Пакистан розраховує на саудівські інвестиції в програму модернізації нафтопереробної інфраструктури та перехід на стандарти пального Євро-5.

Пакистанська сторона також обговорила з послом координацію з Saudi Aramco для збільшення закупівель сирої нафти та організації спеціальних партій LPG. Крім енергетики, Ісламабад шукає саудівські інвестиції в мідно-золотий проєкт Реко-Дік у Белуджистані, де Саудівська Аравія раніше висловлювала інтерес до придбання 15% частки.

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