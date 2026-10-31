Pakistan zwrócił się do Arabii Saudyjskiej z prośbą o zorganizowanie odrębnych dostaw skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) przed sezonem zimowym. Islamabad zaproponował również saudyjskim firmom inwestycje w strategiczne magazyny ropy naftowej oraz modernizację rafinerii, informuje The Express Tribune.

Ryzyka dla importu gazu

Pakistan w dużej mierze zależy od importu LPG z Iranu przez granicę lądową. Zamknięcie przejścia granicznego wywołało obawy o dostawy paliwa w okresie, gdy krajowy popyt na gaz tradycyjnie rośnie. Dodatkowymi czynnikami ryzyka dla regionalnych dostaw energii stały się zakłócenia wokół Cieśniny Ormuz oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym.

Kwestie te omówili federalny minister ds. ropy naftowej Pakistanu Ali Pervaiz Malik oraz ambasador Arabii Saudyjskiej w Pakistanie Rajeh Tami Al Bugami. Według oświadczenia pakistańskiego ministerstwa strony rozmawiały o dostawach LPG, strategicznych rezerwach ropy, modernizacji rafinerii, a także współpracy handlowej w sektorach górniczym, naftowym i energetycznym.

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Magazyny ropy i modernizacja rafinerii

Malik oświadczył, że Pakistan zatwierdził neutralny podatkowo model składu celnego, oparty na praktykach centrów energetycznych w Fudżajrze i Singapurze. W ramach tego mechanizmu saudyjskie firmy będą mogły tworzyć w Pakistanie komercyjne zapasy ropy bez lokalnych zobowiązań podatkowych.

Minister przedstawił również plan dużego kompleksu magazynowania i przetwarzania ropy w mieście Hub w Beludżystanie. Według ministerstwa proponowany kompleks ma powstać przy wsparciu konsultacyjnym Technip Energies UK; mógłby przyjmować bardzo duże tankowce przewożące ropę naftową. Osobno Pakistan liczy na saudyjskie inwestycje w program modernizacji infrastruktury rafineryjnej i przejście na normy paliw Euro-5.

Strona pakistańska omówiła również z ambasadorem koordynację z Saudi Aramco w celu zwiększenia zakupów ropy naftowej i organizacji specjalnych partii LPG. Poza energetyką Islamabad poszukuje saudyjskich inwestycji w projekt miedziowo-złoty Reko Diq w Beludżystanie, gdzie Arabia Saudyjska wcześniej wyraziła zainteresowanie nabyciem 15% udziałów.

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