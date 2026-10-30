31 października w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawach prądu

W sobotę, 31 października, w niektórych regionach Ukrainy wprowadzone zostaną harmonogramy ograniczeń zużycia energii elektrycznej w związku ze skutkami rosyjskich ostrzałów. Poinformowała o tym firma „Ukrenergo”.

Środki ograniczające zużycie będą obowiązywać w niektórych obwodach Ukrainy w ciągu dnia.

Przedstawiciele sektora energetycznego apelują o oszczędne korzystanie z energii elektrycznej, gdy jest ona dostępna zgodnie z harmonogramem.

Dla odbiorców wprowadzone zostaną następujące ograniczenia:

06:00 – 23:59 – harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu;

06:00 – 23:59 – harmonogramy godzinowych przerw w dostawach dla wszystkich kategorii odbiorców (od 1,5 do 2,5 serii).

Ograniczenia wprowadzono w związku ze skutkami masowych rosyjskich ataków na obiekty energetyczne.

Z powodu ostrzałów sytuacja w systemie energetycznym może ulegać zmianom.

Prosi się Ukraińców o śledzenie komunikatów i harmonogramów przerw w dostawach energii na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji (oblenergo) w swoim regionie.

Źródło: Ukrenergo

Dodajmy, że w Kijowie, obwodzie kijowskim i obwodzie dniepropetrowskim nadal utrzymuje się trudna sytuacja z dostawami prądu.

Wcześniej w Dnieprze przywrócono dostawy energii elektrycznej części odbiorców, jednak ponad 200 tysięcy osób nadal pozostaje bez prądu.

Wcześniej w Dnieprze, w wyniku rosyjskiego ataku, zniknęło światło na obu brzegach.

Z powodu awarii na prawym brzegu Kijowa harmonogramy przerw w dostawach prądu są tymczasowo zawieszone.

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