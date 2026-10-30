Министерство энергетики, торговли и промышленности Сингапура заявило, что сжиженный природный газ, которым торгуют компании, базирующиеся в стране, обычно доставляется напрямую из страны-поставщика в страну назначения. Грузы при этом физически не проходят через Сингапур, сообщает Channel NewsAsia.

Ответ на заявления Индонезии

Разъяснение прозвучало после высказываний министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлила Лахадалии. После встречи с президентом Прабово Субианто в Джакарте он заявил, что Индонезия отправила в Сингапур 148 партий СПГ. Чиновник не уточнил период, за который осуществлялись эти поставки.

По данным индонезийских медиа, Лахадалия предположил, что часть грузов могла быть перепродана другим странам, тогда как остальная часть была использована для внутренних нужд Сингапура. При этом он не предоставил доказательств относительно конкретных партий, которые могли быть реэкспортированы.

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Торговля и поставки газа

В сингапурском министерстве подчеркнули, что страна является международным торговым хабом, в том числе для СПГ. Более 50 компаний, базирующихся в Сингапуре, покупают, продают и занимаются маркетингом СПГ с различных мировых рынков, включая Индонезию. Среди основных источников поставок для этих компаний министерство назвало США, Австралию и Малайзию.

Ведомство также отдельно отметило, что природный газ, который Сингапур получает из Индонезии по трубопроводам, предназначен для внутреннего использования, а не для экспорта. 24 октября Индонезия начала сокращать экспорт трубопроводного газа в Сингапур, перенаправляя объемы на внутренние энергетические нужды.

Энергетическое управление Сингапура сообщило, что сокращение составило около 17 млрд британских тепловых единиц в сутки на протяжении 18 дней — менее 2% суточного спроса страны на газ. Премьер-министр Лоуренс Вонг 25 октября заявил, что все стороны должны выполнять обязательства по коммерческим контрактам.

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