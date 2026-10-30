新加坡能源、贸易和工业部表示，由总部设在该国的公司交易的液化天然气通常直接从供应国运往目的地国。这些货物在物理上并不经过新加坡，Channel NewsAsia报道。

回应印尼方面的说法

这一澄清是在印度尼西亚能源和矿产资源部长巴赫利尔·拉哈达利亚发表言论后作出的。在雅加达与总统普拉博沃·苏比安托会面后，他表示，印尼已向新加坡运送了148批液化天然气。该官员没有说明这些交付是在何期间进行的。

据印尼媒体报道，拉哈达利亚认为，部分货物可能被转售给其他国家，其余部分则用于满足新加坡的国内需求。不过，他没有提供有关可能被再出口的具体批次的证据。

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天然气贸易和供应

新加坡政府部门强调，该国是国际贸易枢纽，其中也包括液化天然气贸易。超过50家总部设在新加坡的公司从包括印尼在内的全球不同市场购买、销售和营销液化天然气。该部门将美国、澳大利亚和马来西亚列为这些公司的主要供应来源。

该部门还特别指出，新加坡通过管道从印尼接收的天然气用于国内使用，而非出口。10月24日，印尼开始削减对新加坡的管道天然气出口，将供应量转用于国内能源需求。

新加坡能源市场管理局表示，在18天内，减少量约为每天170亿英热单位——不到该国每日天然气需求的2%。总理黄循财10月25日表示，所有各方都必须履行商业合同规定的义务。

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