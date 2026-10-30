Прибыль Chevron выросла более чем на 180%, ExxonMobil — вдвое — NBC News

В США две крупнейшие нефтяные компании ExxonMobil и Chevron отчитались о существенном росте прибыли. Прибыль ExxonMobil в годовом выражении удвоилась, тогда как показатель Chevron увеличился более чем на 180%, сообщает NBC News.

ExxonMobil также объявила о повышении дивидендов для инвесторов. С начала года акции ExxonMobil выросли на 52%, а Chevron — на 50%. Британская BP тем временем сообщила о самой высокой за 18 лет прибыли.

Нефть дороже 100 долларов

Результаты компаний связывают с устойчиво высокими ценами на нефть. Нефть Brent в пятницу торговалась немного ниже 118 долларов за баррель, а после начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля котировки достигали 126 долларов за баррель.

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Средняя цена обычного бензина для американских потребителей с начала войны выросла на 40%. Цена дизельного топлива в стране с начала года повысилась на 78%, а фьючерсы на дизель в Нью-Йорке — на 130%.

Работа нефтеперерабатывающих заводов

Генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил CNBC, что сбои в мировой логистике и закрытие Ормузского пролива вынуждают суда искать альтернативные маршруты. Он также связал дефицит перерабатывающих мощностей с российско-украинской войной: по его словам, украинскими ударами было выведено из строя около половины нефтеперерабатывающих мощностей Российской Федерации — государства-агрессора.

ExxonMobil и Chevron сообщили, что их нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальном уровне, чтобы увеличить выпуск дизельного топлива. Администрация президента Дональда Трампа издала ряд распоряжений для снижения его стоимости, в частности объявила о выделении 150 млн долларов финансирования в соответствии с Законом об оборонном производстве для расширения производства, хранения и логистики нефтепродуктов на НПЗ.

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