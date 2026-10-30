NBC News：雪佛龙利润增长逾180%，埃克森美孚翻倍

美国两大石油公司埃克森美孚和雪佛龙报告利润大幅增长。埃克森美孚的年度利润翻倍，而雪佛龙的利润增长超过180%，NBC News报道。

埃克森美孚还宣布提高投资者股息。自年初以来，埃克森美孚股价上涨52%，雪佛龙上涨50%。与此同时，英国石油公司BP报告了18年来最高的利润。

油价超过100美元

这些公司的业绩与持续高企的油价有关。周五，布伦特原油交易价格略低于每桶118美元；在美国和以色列于2月底开始与伊朗交战后，报价曾达到每桶126美元。

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自战争开始以来，美国消费者购买普通汽油的平均价格上涨了40%。该国柴油价格自年初以来上涨78%，纽约柴油期货上涨130%。

炼油厂运营

埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹向CNBC表示，全球物流中断和霍尔木兹海峡关闭正迫使船只寻找替代航线。他还将炼油能力短缺与俄乌战争联系起来：据他称，乌克兰的打击已使俄罗斯联邦这一侵略国约一半的炼油能力停摆。

埃克森美孚和雪佛龙表示，其炼油厂正以最高水平运行，以增加柴油产量。唐纳德·特朗普总统的政府发布了一系列降低其成本的命令，其中包括宣布根据《国防生产法》提供1.5亿美元资金，以扩大炼油厂石油产品的生产、储存和物流。

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