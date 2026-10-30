Zysk Chevron wzrósł o ponad 180%, ExxonMobil podwoił się — NBC News

W Stanach Zjednoczonych dwie największe firmy naftowe, ExxonMobil i Chevron, poinformowały o znaczącym wzroście zysków. Zysk ExxonMobil w ujęciu rocznym podwoił się, podczas gdy wynik Chevron wzrósł o ponad 180%, informuje NBC News.

ExxonMobil ogłosił również podwyżkę dywidend dla inwestorów. Od początku roku akcje ExxonMobil wzrosły o 52%, a Chevron o 50%. Brytyjskie BP poinformowało tymczasem o najwyższym zysku od 18 lat.

Ropa droższa niż 100 dolarów

Wyniki spółek wiązane są z utrzymującymi się wysokimi cenami ropy. W piątek ropa Brent była notowana nieco poniżej 118 dolarów za baryłkę, a po rozpoczęciu pod koniec lutego wojny USA i Izraela z Iranem notowania sięgały 126 dolarów za baryłkę.

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Średnia cena zwykłej benzyny dla amerykańskich konsumentów wzrosła o 40% od początku wojny. Cena oleju napędowego w kraju wzrosła od początku roku o 78%, a nowojorskie kontrakty terminowe na olej napędowy — o 130%.

Praca rafinerii

Dyrektor generalny ExxonMobil Darren Woods powiedział CNBC, że zakłócenia w światowej logistyce i zamknięcie Cieśniny Ormuz zmuszają statki do szukania alternatywnych tras. Powiązał również niedobór mocy przerobowych z wojną rosyjsko-ukraińską: według niego ukraińskie uderzenia wyłączyły z eksploatacji około połowy mocy rafineryjnych Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora.

ExxonMobil i Chevron poinformowały, że ich rafinerie pracują na maksymalnym poziomie, aby zwiększyć produkcję oleju napędowego. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wydała szereg rozporządzeń mających obniżyć jego koszt, w tym ogłosiła finansowanie w wysokości 150 mln dolarów zgodnie z ustawą o produkcji obronnej, aby rozszerzyć produkcję, magazynowanie i logistykę produktów naftowych w rafineriach.

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