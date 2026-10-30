Na Cyprze ceny producentów w przemyśle we wrześniu 2026 roku wzrosły o 6,2% rok do roku. Głównym czynnikiem był wzrost cen energii elektrycznej, informuje Cyprus Mail, powołując się na Cypryjski Urząd Statystyczny.

Wzrost w ujęciu miesięcznym

Indeks cen producentów w przemyśle we wrześniu wyniósł 130,5 punktu przy roku bazowym 2021. To o 2,3% więcej niż w sierpniu. W ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku ceny przemysłowe wzrosły o 2,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Najbardziej w skali roku podrożała energia elektryczna — o 21,1%. Ceny w sektorze zaopatrzenia w wodę i odzysku materiałów wzrosły o 10,3%, w przetwórstwie przemysłowym — o 2,4%, a w górnictwie i wydobywaniu — o 0,8%.

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Energia elektryczna stała się głównym czynnikiem

W porównaniu z sierpniem ceny w sektorze dostaw energii elektrycznej wzrosły o 10,5%. W zaopatrzeniu w wodę i odzysku materiałów wzrost wyniósł 1,7%, a w przetwórstwie przemysłowym — 0,2%. Ceny w górnictwie nie zmieniły się.

Wśród sektorów produkcyjnych najbardziej zauważalny wzrost roczny odnotowano w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych — o 13%. Ceny metali podstawowych i gotowych wyrobów metalowych wzrosły o 5,6%, mebli, a także usług naprawy i instalowania maszyn oraz urządzeń — o 5,2%. W branży obróbki drewna wzrost wyniósł 4,5%.

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