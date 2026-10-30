Japonia przeznaczy 7 mld dolarów na dopłaty do paliw — OilPrice

Rząd Japonii zdecydował o przeznaczeniu około 7 mld dolarów, czyli 1,1 bln jenów, z funduszy rezerwowych na kontynuację subsydiowania benzyny i innych rodzajów paliwa. Środki mają pomóc powstrzymać ceny detaliczne w obliczu wzrostu kosztów importowanej ropy i produktów naftowych, informuje OilPrice, powołując się na japońskie media.

Wsparcie ma być stopniowo wygaszane

Program dopłat wprowadzono w marcu, po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie. Dzięki niemu średnią cenę benzyny w kraju utrzymywano na poziomie 170 jenów za litr — około 1,08 dolara za litr, czyli około 4,10 dolara za galon.

Jednocześnie japoński rząd zamierza stopniowo ograniczać wsparcie od grudnia. Premier Sanae Takaichi oświadczyła, że maksymalna detaliczna cena benzyny będzie podnoszona o 5 jenów za litr miesięcznie. Nie sprecyzowała, kiedy program dopłat zostanie całkowicie zakończony.

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Koszty importu nośników energii

Dopłaty do benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego kosztują Tokio kilka miliardów dolarów miesięcznie i coraz bardziej obciążają finanse publiczne, pisze OilPrice.

Według publikacji przed wojną ponad 90% japońskiego importu ropy naftowej pochodziło z Bliskiego Wschodu, a około 70% tych dostaw transportowano tankowcami przez Cieśninę Ormuz. OilPrice zauważa również, że po zamknięciu cieśniny, skoku cen ropy oraz wzroście kosztów frachtu i ubezpieczeń wydatki Japonii na import ropy osiągnęły rekordowy poziom.

Japonia zaczęła również uwalniać ropę ze strategicznych rezerw w ramach koordynowanego przez Międzynarodową Agencję Energii planu uwolnienia 400 mln baryłek ropy i produktów naftowych.

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